В «Химках» продолжают называть разные версии отсутствия Бакаева в игре против «Зенита»

В «Химках» продолжают называть разные причины отсутствия атакующего полузащитника Зелимхана Бакаева в матче против «Зенита». Сам игрок честно сказал, что ему не разрешили играть из-за предполагаемой договорённости между клубами по аренде. А вот генеральный директор «Химок» говорил о недомогании у Бакаева. Комментарий дал и инвестор подмосковного клуба Туфан Садыгов.

«Договорённостей нет. Он может играть против кого угодно. Недавно выступал в Кубке. Решение тренерского штаба – поберечь его для других игр», - цитирует Садыгова «Спорт-Экспресс».

Ранее тренер «Химок» Франк Артига говорил, что получил информацию о том, что Бакаев играть не может. Ситуация странная.

Следить за матчем «Химки» - «Зенит» можно в текстовой трансляции.