Бакаев честно сказал: «Мне не разрешили играть против «Зенита»

Атакующий полузащитник Зелимхан Бакаев честно ответил на вопрос о причине своего отсутствия в заявке на матч «Химок» против «Зенита» в Премьер-лиге. Бакаев сообщил, что ему не разрешили выходить на поле.

«Не разрешили. Потому что такое соглашение с «Зенитом»? Наверное», - слова Бакаева приводит «Спорт-Экспресс».

При этом генеральный директор «Химок» Николай Оленев сказал, что отсутствие Бакаева связано с его недомоганием.

Как известно, права на Зелимхана Бакаева принадлежат «Зениту». В контрактах по аренде в РПЛ нельзя прописывать запрет на участие в матчах против родного клуба. Судя по всему, договорённость является устной, если она действительно есть.