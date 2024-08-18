Гендиректор «Химок» развеял слухи о запрете от «Зенита» по Бакаеву

Зелимхан Бакаев не попал в заявку «Химок» на матч пятого тура Российской премьер-лиги против «Зенита». Появились слухи о том, что питерцы могли тайно запретить фуболисту играть против себя, хотя прописывать это в контракте запрещено. Николай Оленев, который в «Химкам» занимает пост генерального директора, попытался развеять эти слухи.

«В контракте нет никаких ограничений. Бакаев пропускает игру по причине недомогания. Никаких договорённостей или специальных условий у нас нет. К сожалению, здоровье непредсказуемая вещь», - цитирует Оленева «Спорт-Экспресс».

Следить за матчем Премьер-лиги между «Химками» и «Зенитом» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.