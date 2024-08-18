«Зенит» мог тайно запретить Бакаеву играть против себя

Атакующий полузащитник Зелимхан Бакаев в летнее трансферное окно перешёл из «Зенита» в «Химки» на правах аренды. В питерском клубе ранее говорили, что в контракте нет пункта о запрете для Бакаева играть против «сине-бело-голубых». Тем не менее, футболист в заявку на матч не попал.

«Мне сказали, что он не может играть», - сказал в эфире «Матч ТВ» главный тренер «Химок» Франк Артига.

Телеграм-канал «Первый спорт» обратил внимание на то, что регламент запрещает прописывать в контракте по аренде игрока запрет на участие в матчах против клуба, которому игрок принадлежит. То есть «Зенит» мог тайно запретить Бакаеву выходить на поле. В общем, ситуация странная.