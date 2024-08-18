Артига: «Важно говорить не только о Глушенкове, но и в целом о команде «Зенит»

Главный тренер «Химок» Франк Артига дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Зенитом».

- Первый вопрос по схеме. Предполагаем, что будет четыре защитника сегодня. В Кубке тоже была такая история, но не кажется, что она была удачной. Почему сегодня выбрали именно такую схему?

- Давайте для начала начнем игру и посмотрим. Сегодня мы выставили свой оптимальный состав для игры, чтобы показать определенный результат. Так что начнется игра, и будет видно.

- Я знал, что вы так ответите. По Бакаеву вопрос. Он вроде может играть, но сегодня играть не будет. Почему?

- Просто так сложилось. Не было сказано, что он не будет играть.

- «Зенит», Глушенков. Как вокруг этой фигуры будет строиться ваша игра? Потому что очень хорошая статистика. Как-то персонально его разбирали? Как будете останавливать?

- Понятно, что «Зенит» располагает очень хорошим составом. Возможно, даже лучшим в лиге, и это факт. Поэтому здесь важно говорить не только о Глушенкове, но и в целом о команде «Зенит», как мы будем останавливать ее. Для этого мы подготовили определенную тактику и действия. Посмотрим, как она сработает.

- Можно чуть раскрыть, как эта тактика должна работать?

- Мы постараемся добиться какого-то результата, но все мы знаем, что «Зенит» - это очень опасная команда, особенно в плане переходов. Поэтому будем работать над этим в том числе. Постараемся что-то предпринять для того, чтобы добыть очки.