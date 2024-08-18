Семак назвал сильные стороны «Химок»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Химками».

- Отсутствует Вендел, мы знаем, что у него травма. Как вообще найти в команде такого человека, способного нести такой функционал? Мне кажется, это практически невозможно. Слишком много важного он делает в центре поля. Как с этим справляться?

- У каждого игрока есть свои плюсы. Безусловно, ни Вендела, ни кого-то другого по их индивидуальным качествам заменить невозможно. Будем играть по-другому немножко. Те игроки, которые сегодня готовы, выйдут и сыграют. Что делать? Это футбол.

- Немножко - это как?

- Немножко ведь изменится игра без Вендела. Это системообразующий игрок для нас, со своим набором функций. Сейчас у нас его нет, мы будем перестраиваться. Посмотрим, насколько у нас получится.

- Что с Караваевым? Потому что неожиданно стало ясно, что его нет.

- Слава заболел. К сожалению, вчера почувствовал недомогание, поэтому сегодня не сможет принять участие и не прилетел с командой.

- Вы понимаете, как играют «Химки»? Потому что иногда кажется, что не каждый сможет это понять.

- Понимаем. Команда по ходу сезона доукомплектовывается, травмы мешают. Я думаю, выставят оптимальный состав, который хочет видеть Франк. Поэтому команда, которая может менять тактический рисунок по ходу матча, много новых игроков, все игроки практически очень опытные. Качественная и квалифицированная команда, поэтому ни одной команде не было просто с «Химками», и я думаю, не будет.