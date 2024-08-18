В «Зените» объяснили отсутствие Родригао, Караваева и Ахметова

В воскресенье «Зенит» проведёт гостевой матч пятого тура чемпионата России против «Химок». В заявке питерской команды не оказалось защитников Родригао и Вячеслава Караваева, а также полузащитника Ильзата Ахметова. Комментарий на этот счёт дал Александр Медведев, который в питерском клубе возглавляет правление.

«Караваев приболел – простуда. Родригао и Ахметов также отсутствуют по медицинским показаниям», - цитирует Медведева Sport24.

Матч между «Химками» и «Зенитом» начнётся в 15:00 по московскому времени. Следить за происходящим на поле можно будет на портале LiveResult – там пройдёт текстовая трансляция.