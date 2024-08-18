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«Спартак» продолжает обсуждать трансфер Актюркоглу, но всё сложно

18 Августа 2024 • 13:58 Комментировать

Атакующий полузащитник Керем Актюркоглу ещё может перейти из «Галатасарая» в «Спартак» этим летом. Впрочем, ситуация сложная. Турецкий агент игрока рассчитывает на трансфер и ведёт переговоры с московским клубом, выставив условие по зарплате в 4 миллиона евро. А вот европейский представитель Актюркоглу выступает против перехода в «Спартак» из-за политической ситуации.

«Европейский представитель Керема Д’Авила – против перехода футболиста в Россию из-за политической ситуации. Сам игрок, скорее, желает остаться в Турции», - приводит Sport24 слова источника, знакомого с ситуацией.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Керема Актюркоглу в 15 миллионов евро.

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Спартак Москва Галатасарай Керем Актюркоглу трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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