«Спартак» продолжает обсуждать трансфер Актюркоглу, но всё сложно

Атакующий полузащитник Керем Актюркоглу ещё может перейти из «Галатасарая» в «Спартак» этим летом. Впрочем, ситуация сложная. Турецкий агент игрока рассчитывает на трансфер и ведёт переговоры с московским клубом, выставив условие по зарплате в 4 миллиона евро. А вот европейский представитель Актюркоглу выступает против перехода в «Спартак» из-за политической ситуации.

«Европейский представитель Керема Д’Авила – против перехода футболиста в Россию из-за политической ситуации. Сам игрок, скорее, желает остаться в Турции», - приводит Sport24 слова источника, знакомого с ситуацией.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Керема Актюркоглу в 15 миллионов евро.