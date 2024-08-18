Глушенков и Волков – в основе «Зенита» на матч РПЛ

В пятом туре Российской премьер-лиги «Зенит» будет играть против «Химок» на выезде. Главный тренер питерской команды Сергей Семак решил включить в стартовый состав таких футболистов:

Латышонок, Волков, Эракович, Нино, Сантос, Барриос, Мантуан, Клаудиньо, Глушенков, Педро, Кассьерра.

Матч между «Химками» и «Зенитом» стартует в 15:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

В четырёх прошедших турах Премьер-лиги «Зенит» лишь побеждал и даже ни разу не пропустил – 4:0, 4:0, 5:0, 1:0.