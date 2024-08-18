Селюк назвал только трёх игроков из России, которые оправдали трансфер в Европу

Известный агент Дмитрий Селюк считает, что только три российских футболиста оправдали свой трансфер в Европу. В свой шорт-лист Селюк включил Александра Мостового, Валерия Карпина и Андрея Аршавина.

«Только три футболиста оправдали свой трансфер. Мостовой и Карпин, надо отдать должное, хорошо себя проявили в Испании. Аршавин – больше да, чем нет. Безусловно, Андрей неплохо играл в «Арсенале». Они были звёздами в своей команде», - цитирует Селюка «Спорт-Экспресс».

Селюк добавил, что в испанском футболе поиграли Радимов, Черышев и другие футболисты, но Мостовой был номером один.

В настоящий момент в Европе выступает несколько футболистов из России. Пожалуй, лучше всех дела пока что складываются у Александра Головина, который уже играл за «Монако» с капитанской повязкой.