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Наумов - о матче «Ростов» - «Оренбург»: «Такие игры украшают наш футбол»

18 Августа 2024 • 12:29 Комментировать
Ростов
3:2
Оренбург

Экс-руководитель «Локомотива» Николай Наумов лестно отозвался о матче «Ростов» - «Оренбург» в пятом туре Премьер-лиги.

- Вообще, матчи с участием «Ростова» чаще всего очень интересные. Потому что у Карпина футбол с высоким прессингом, - приводит слова Наумова Rusfootball.

Наумов отметил, что несмотря на обилие ошибок в обороне, ростовчане смогли собраться на второй тайм, за что были вознаграждены победой. При этом и «Оренбург» хорошо отыграл поединок.

- Такие игры украшают наш футбол, - добавил Наумов.

После этой победы «Ростов» поднялся на четвертое место в таблице, «Оренбург» - девятый.

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