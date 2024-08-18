Личка высказался против отставки Осинькина

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка уверен, что возможная отставка его коллеги из «Крыльев Советов» Игоря Осинькина будет ошибкой руководства самарского клуба.

- Сколько уже прошло молодых хороших футболистов через него в Самаре. «Крылья» зарабатывали приличные деньги, - заявил «Чемпионату» Личка.

Наставник «Динамо» добавил, что непросто работать в условиях, когда лучших игроков постоянно забирают топ-клубы, и не всегда им находится замена. К тому же новые футболисты «Крыльев» пока не адаптировались к реалиям Премьер-лиги, им нужно время.

Напомним, что самарцы начали сезон с одной победы, проиграв остальные матчи.