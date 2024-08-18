КДК РФС не накажет спортивного директора «Оренбурга»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал резкие высказывания спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева после матча с «Ростовом» в субботу. Руководитель Контрольно-дисциплинарного комитета отметил, что у его структуры нет полномочий рассматривать поступок Андреева.

- Он не заявлен для участия в соревновании и не может находиться в технической зоне, - заявил Григорьянц «Спорт-Экпрессу». - Он не попадает под юрисдикцию КДК.

Напомним, что Андреев резкими словами оценил действия арбитров в поле и на ВАР. «Оренбург» в пятом туре Премьер-лиги уступил «Ростову» (2:3), хотя имел запас в два гола к перерыву.