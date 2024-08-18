Лапочкин назвал ужасным поведением поступок спортивного директора «Оренбурга»

Бывший арбитр Сергей Лапочкин резко отреагировал на высказывания спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева после игры с «Ростовом», в которой его команда уступила со счетом 2:3, хотя к перерыву вела с запасом в два мяча.

- Ужасное, абсолютно недопустимое поведение, - заявил Лапочкин «Спорт-Экспрессу». - То, что сделал Дмитрий, не красит ни город, ни футбольный клуб «Оренбург», ни его самого.

Напомним, что Андреев не подбирал слов после матча в общении с журналистами и обложил матами работников судейского корпуса. При этом данный инцидент стал не первым с участием Андреева.