Осинькин - о возможной отставке: «В клубе таких настроений нет»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин уверен, что в ближайшее время ему не грозит отставка.

«Меня никто не предупреждал — может быть, кому-то известно что-то, что не известно мне». «В клубе таких настроений нет», - приводит слова тренера «Газета.Ru».

Напомним, что самарцы в пяти турах набрали всего три очка, при этом календарь у команды был непростым, а качество игры в пятом туре против московского «Динамо» позволяло рассчитывать на большее, чем 0:1.

Ранее сообщалось, что в случае неудачи «Крыльев» в субботу Осинькин рискует потерять свой пост.