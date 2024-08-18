Осинькин не исключил появления Дзюбы в «Крыльях Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прямо ответил на вопрос о возможном переходе в стан самарцев экс-форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы.

- Мы действительно ищем еще одного форварда, но не потому что недовольны кем-либо в команде, - приводит слова наставника «Газета.Ru».

Осинькин добавил, что трансферная работа идет по плану, намеченному еще в мае. А об изменениях в составе должен сообщать не главный тренер.

Напомним, что «Крылья» набрали всего три очка на старте сезона. Артём Дзюба остается без клуба после завершения срока действия контракта с «Локомотивом».