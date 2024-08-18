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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Личка: «У нас, наверное, процент точных передач около 70, это катастрофа»

18 Августа 2024 • 10:57 Комментировать
Динамо Москва
1:0
Крылья Советов

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка покритиковал игру своей команды в матче пятого тура Премьер-лиги против «Крыльев Советов». Столичная команда победила со счетом 1:0, но оставила много вопросов по качеству футбола.

- У нас, наверное, процент точных передач около 70, это катастрофа. Чтобы выигрывать, необходимо иметь 80-85 процентов, - приводит слова тренера «Газета.Ru».

Также наставник отметил, что в год назад с такой игрой его команда ни за что бы не победила. При этом в перерыве Личка просто не знал, что нужно улучшить, чтобы повысить качество игры.

Напомним, что после вчерашней победы «Динамо» догнало «Зенит» на первом месте Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Марцел Личка

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