Личка: «У нас, наверное, процент точных передач около 70, это катастрофа»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка покритиковал игру своей команды в матче пятого тура Премьер-лиги против «Крыльев Советов». Столичная команда победила со счетом 1:0, но оставила много вопросов по качеству футбола.

- У нас, наверное, процент точных передач около 70, это катастрофа. Чтобы выигрывать, необходимо иметь 80-85 процентов, - приводит слова тренера «Газета.Ru».

Также наставник отметил, что в год назад с такой игрой его команда ни за что бы не победила. При этом в перерыве Личка просто не знал, что нужно улучшить, чтобы повысить качество игры.

Напомним, что после вчерашней победы «Динамо» догнало «Зенит» на первом месте Премьер-лиги.