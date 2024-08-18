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ЦСКА – «Локомотив»: Ориентировочные стартовые составы на московское дерби чемпионата России

18 Августа 2024 • 10:22 Комментировать
ЦСКА Москва
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Локомотив Москва
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Через 6 ч. 19 мин.

В 5-м туре Российской премьер-лиги состоится московское дерби ЦСКА и «Локомотива». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет вероятные стартовые составы на этот матч.

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Мойзес, Дивеев, Лукин, Келлвен, Зделар, Бистрович, Жемалетдинов, Обляков, Мусаев.

«Локомотив»: Лантратов, Сильянов, Морозов, Ньямси, Ненахов, Баринов, Карпукас, Пиняев, Воробьёв, Самошников, Сулейманов.

У ЦСКА под вопросом участие в матче защитника Виллиана Роши. Сообщалось, что он может пропустить две игры из-за травмы, полученной против «Краснодара». Один матч после этого уже прошёл – с «Пари НН».

Что касается кадровых вопросов «Локомотива», то повреждение сделало недоступным защитника Лукаса Фассона на длительный срок. Прогнозируется, что он восстановится только в начале декабря.

В 4-м туре чемпионата ЦСКА проиграл «Краснодару» (1:2), а «Локомотив» победил махачкалинское «Динамо» (2:0). Далее в Кубке ЦСКА выиграл у «Пари НН» (1:1, пен. 4:2), а «Локомотив – у «Оренбурга» (3:2).

Отметим, что нынешний главный тренер ЦСКА Марко Николич является бывшим наставником «Локомотива». Здесь добавляется дополнительная пикантность противостоянию.

Дерби ЦСКА – «Локомотив» стартует сегодня, 18 августа, в 17 часов 30 минут на «ВТБ Арене». За ходом событий на поле можно наблюдать в здешней прямой текстовой трансляции.

Кирилл Иванцов

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