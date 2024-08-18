​Григорян считает «Динамо» претендентом на титул

Известный российский специалист Александр Григорян продолжает считать московское «Динамо» самым реальным конкурентом питерского «Зенита», даже несмотря на поражение в очной встрече от питерцев в предыдущем туре. В своём очередном матче подопечные Марцела Лички доказали, что оправились от неудачи в игре с «Зенитом».

- Марцел Личка исходит из подбора игроков и делает абсолютно правильно. Но, на мой взгляд, «Динамо» является единственным возможным конкурентом «Зенита», - заявил специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

В воскресенье питерский «Зенит» сыграет с «Химками».