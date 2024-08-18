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​Смородская предсказывает победу ЦСКА в игре с «Локомотивом»

18 Августа 2024 • 03:20 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Локомотив Москва
1 2.20 X 3.80 2 3.10
Через 12 ч. 40 мин.

Центральным матчем пятого тура российского чемпионата должна стать встреча двух московских клубов - ЦСКА и «Локомотива». Между тем бывший президент «Локомотива», Ольга Смородская, не верит в победу подопечных Михаила Галактионова. Она предсказала победу ЦСКА.

- Я не верю в «Локомотив», и на эту тему можно мне больше не звонить. Думаю, что ЦСКА одержит победу, - цитирует слова Ольги Смородской Metaratings.ru.

Стоит отметить, что после четырёх туров очков у московского «Локомотива» больше - девять против семи у московского ЦСКА. Игра между ними начнётся в 17:30 по московскому времени.


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