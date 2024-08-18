​Гранат: «Динамо» нужно усиление для борьбы с «Зенитом»

В российском чемпионате проходят матчи пятого тура, питерский «Зенит» ещё не сыграл, но мало кто сомневается в том, что чемпион страны справится с «Химками» - и вообще, питерцы пока что выглядят на голову выше всех. Бывший игрок московского «Динамо» Владимир Гранат призвал бело-голубых срочно усиливаться, если им хочется побороться с питерцами за золотые медали.

- Если «Динамо» хочет бороться с «Зенитом», то надо укреплять состав. Посмотрите, какую трансферную кампанию провел тот же «Зенит». Но всех подряд скупать не надо. Надо взять двух-трёх качественных игроков, которые реально усилят команду, - цитирует слова Граната Metaratings.ru.

Пока московский клуб занимает второе место в турнирной таблице.