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«Спартак» – «Факел»: Возможные стартовые составы на матч 5-го тура РПЛ

18 Августа 2024 • 09:00 Комментировать
Спартак Москва
...
Факел
1 1.38 X 4.90 2 9.00
Через 8 ч. 0 мин.

В очередном туре чемпионата России московский «Спартак» сыграет дома против воронежского «Факела». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пробует угадать стартовые составы команд на этот матч.

«Спартак»: Максименко, Рябчук, Бабич, Литвинов, Денисов, Умяров, Пруцев, Маркиньос, Барко, Бонгонда, Угальде.

«Факел»: Беленов, Черов, Дзиов, Божин, Брызгалов, Мастерной, Квеквескири, Якимов, Аппаев, Ильин, Моцпан.

Повреждения в стане «Спартака» в последнее время были у защитника Никиты Чернова, полузащитника Романа Зобнина. Вроде как не входит в планы Деяна Станковича игрок обороны Алексис Дуарте.

Нападающий «красно-белых» Александр Соболев отстранён от работы с основным составом – в этом плане ничего не меняется. В стане «Факела» травмированы защитники Игорь Калинин и Райан Сенхаджи.

В составе «Спартака» есть шанс дебютировать у суринамского защитника Минти Абены, купленного у «Фенерцвароша». При этом в стартовом составе увидеть его пока не ожидаем.

В предыдущем туре чемпионата «Спартак» сыграл 0:0 с «Ахматом», после чего в Кубке разгромил «Крылья Советов» (3:0). «Факел» на аналогичном отрезке проиграл «Крыльям Советов» (0:2) и «Акрону» (1:2).

Изначально в первом круге «Факел» должен был встречаться со «Спартаком» на своём стадионе, но команды поменялись кругами, так как в Воронежской области запретили проведение массовых мероприятий.

Матч «Спартак» – «Факел» начнётся сегодня, 18 августа, в 17:30. Место проведения встречи – «Лукойл Арена». За ходом игры можно будет наблюдать в текстовой онлайн-трансляции на LiveResult.Ru.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Факел

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