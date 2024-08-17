В российском футболе проходят матчи пятого тура, «Оренбург» съездил в Ростов, и после первого тайма, что называется, был на коне - гости забили два мяча и примеривали на себя победу, но во второй половине игры «Ростов» перевернул всё с ног на голову и забил три мяча. Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев считает, что виной всему неважное судейство, которое он охарактеризовал последними словами:

- Что произошло? Ничё, ***** (женщина лёгкого поведения)! Ну невозможно, ***** (женщина лёгкого поведения), 99%, ***** (легкодоступная женщина), единоборств спорных судить в одну сторону. Это победа не «Ростова», это победа бригады Безбородова и тех, кто сидел на ВАРе, на ***ре (альтернативное местонахождение судьи ВАР) – где они там сидели, ***** (легкодоступная женщина)? Ну, больше на ***ре (комбинация мужского полового органа и ВАР) они сидели, — заявил спортивный директор «Оренбурга» Андреев в интервью РБ Спорт.

В следующем туре «Оренбург» сыграет с «Факелом».