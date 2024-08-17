​Пономарёв не верит в молодёжь «Локомотива» в противостоянии с ЦСКА

В российском футболе стартовал пятый тур чемпионата РПЛ, одним из центральных поединков тура станет встреча московских клубов - «Локомотив» и ЦСКА. Бывший игрок ЦСКА и ветеран отечественного футбола, Владимир Пономарёв, не верит в то, что молодые игроки «Локомотива» смогут бросить вызов «армейцам».

- Если их молодежь выдержит матч с ЦСКА, значит они на верном пути. Хотя я не верю. У них в составе только молодые игроки, причем отечественные, и пару иностранцев, - цитирует слова Пономарева betonmobile.ru.

Игра двух московских клубов пройдёт в воскресенье, 18 августа.