Бушманов: «Спартак», по сути - новая команда»

Бывший главный тренер второй команды московского «Спартака» Евгений Бушманов, который в 1992-м забивал в ворота «Барселоны» в легендарном матче с ЦСКА, прокомментировал трансферную кампанию «Спартака». Он считает, что у москвичей, фактически, сейчас новая команда.

- «Спартак» обновляется, по большому счёту можно говорить, что стоится новая команда. Лидеры ещё совсем недавние ушли: Джикия, Промес, Мойзес, - цитирует слова Евгения Бушманова Vprognoze.ru.

В очередном, пятом туре российского чемпионата московскому «Спартаку» предстоит сыграть с воронежским «Факелом».