Деограсия: «Несправедливо с нами сегодня поступил футбол»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ростовом».

- Очень эмоциональный матч. Вели со счетом 2:0 и в итоге упустили победу. Что вы думаете сейчас про игру вашей команды, понравилась ли она вам? Почему все-таки не удалось удержать победу?

- Игра получилась очень хорошей, мы команде сказали в перерыве, что соперник будет играть с двумя высокими нападающими, будет подавать в штрафную. Говорили, чтобы команда так низко не играла, чтобы линию поднимала выше. Что касается голов, которые нам забили - да, там за пару минут мы пропустили два гола. Нехватка концентрации. На самом деле несправедливо с нами сегодня поступил футбол.

- У вас был диалог с Владиславом Безбородовым, вы желтую карточку получили во время матча и после игры. Что это было?

- После игры у меня желтой не было. Просто поздравил арбитра с работой. Честно говоря, не понимаю, за что мне показывают карточки. Каждый раз, когда я разговариваю - желтая. Хотя есть тренеры, которые разговаривают с использованием не самых хороших слов, так как я маты понимаю. Я никогда не использовал плохую лексику. Но ладно, придется молчать. Буквально пять игр прошло, и у меня уже четыре желтые карточки.

- Как вам дебют Москвичёва в чемпионате? С одной стороны отбитый пенальти, с другой - три пропущенных мяча.

- Что касается Москвичёва, он проделал очень хорошую работу. Если забили три гола, это не значит, что он со своей работой не справился. Если команда пропускает, индивидуальной вины никогда нет, это ошибки команды, нужно просто исправлять некоторые моменты.