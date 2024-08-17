Карпин: «Играть первый так и проигрывать 0:2 - это невообразимое»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Оренбургом».

- Не всегда после побед «Ростова» вы довольны тем, как ваша команда играла. Как сегодня?

- То же самое могу сказать. Сказать, что я прямо доволен игрой, - нет. Результатом - понятно, на 54-й минуте с 0:2 отыгрались, все счастливы и довольны, но не могу сказать, что я полностью доволен.

- Есть какие-то моменты, которыми довольны были. Что это за моменты?

- Да нет, много моментов было. В первом тайме из области фантастики. Играть первый так и проигрывать 0:2 - это невообразимое. По игре какие могут быть претензии? Первый гол - пробили там в девятку, второй гол - были допущены ошибки, из ничего опять же, не вытекал из игры.

- Скорее недовольны были вторым таймом, где забили три и не пропустили?

- Да, недоволен вторым.

- Почему пенальти сегодня бил Роналдо, а не Осипенко, который был на поле?

- Осипенко не забивал уже аж два раза.

- Кто будет пенальти бить дальше в «Ростове»?

- Может, Осипенко вернется. Вам так это важно?

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- Интересно.

- Посмотрим.