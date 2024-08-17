​«Химки» – «Зенит»: прогноз экспертов на результат матча

В воскресенье, 18 августа 2024 года, действующий чемпион отправится в гости к подмосковным «Химкам» в рамках пятого тура чемпионата России по футболу.

По мнению экспертов букмекерских контор «Химки» одержат победу с вероятностью всего в 9,2%, ничейный исход встречи возможен с вероятностью в 16,6%, а вот победа «Зенита» оценена в 74,2%.

Напомним, что последний раз соперники встречались между собой в марте 2023 года, и тогда «Зенит» добился победы со счётом 3:2.

Матч «Химки» – «Зенит» начнётся в 15:00 по московскому времени. Прямая трансляция встречи чемпионата России пройдёт на нашем спортивном портале.