Комличенко: «О сотом матче не думал, самое главное было что-то поменять и вернуться в игру»

Лучший футболист встречи «Ростов» - «Оренбург» Николай Комличенко для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Сотый матч за «Ростов», выход на замену, дубль буквально за несколько минут, невероятный камбэк. Что за эмоции были, когда забивал?

- Эмоции непередаваемые. О сотом матче не думал, самое главное было что-то поменять и вернуться в игру. Это получилось сделать.

- Жест после второго забитого мяча в адрес кого?

- Угадайте. Тому, кто много разговаривал в мою сторону.

- Что вообще скажешь по этой игре, по этому камбэку? Что было в перерыве, с каким заданием от Карпина выходил на поле?

- Задание, в принципе, и так было понятно - постараться улучшить игру, стараться цепляться, забить, что и получилось. А игра также неоднозначная получилась, не забили пенальти, сразу пропустили. Поэтому впервые такое получилось. Но главное, что перевернули игру, получилось выиграть и порадовать болельщиков, показать характер. Я думаю, команда - молодцы.