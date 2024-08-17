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«Динамо» планирует подписать атакующего полузащитника до закрытия трансферного окна эксклюзив

17 Августа 2024 • 22:27 Комментировать
Динамо Москва
...
Краснодар
25.08 17:30

В московском «Динамо» запланировали новое подписание.

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», «бело-голубые» рассчитывают усилиться полузащитником атакующего плана до закрытия летнего трансферного окна. Известно также, что в шорт-листе клуба фигурируют как российские, так и латиноамериканские футболисты.

На текущий момент «Динамо» занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России с 12 набранными очками после пяти сыгранных матчей. В субботу команда одержала минимальную победу над «Крыльями Советов» благодаря голу Бителло, забитому на 75-й минуте.

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