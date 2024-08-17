В московском «Динамо» запланировали новое подписание.

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», «бело-голубые» рассчитывают усилиться полузащитником атакующего плана до закрытия летнего трансферного окна. Известно также, что в шорт-листе клуба фигурируют как российские, так и латиноамериканские футболисты.

На текущий момент «Динамо» занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России с 12 набранными очками после пяти сыгранных матчей. В субботу команда одержала минимальную победу над «Крыльями Советов» благодаря голу Бителло, забитому на 75-й минуте.