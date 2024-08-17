​Первак: «Унизили Джикию в канализацию, взяли суринамца»

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Юрий Первак по-своему оценил новое приобретение клуба - его игроком стал суринамский защитник Минти Абена, ранее выступавший в венгерском «Ференцвароше». Первак считает Абену неравноценной заменой Георгию Джикии, который ранее был разжалован из основного состава.

- Был настоящий капитан, член сборной, любимый спартаковский герой, как говорится. Взять его, унизить ниже канализации, убрать и взять парня из Суринама. Может, это просто бизнес? - задаётся вопросом Первак, слова которого цитирует Vprognoze.ru.

В следующем туре российского чемпионата «Спартак» сыграет на выезде с «Факелом».