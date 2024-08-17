Дьяков: «Нет, «Спартак» не конкурент «Зениту»

Бывший футболист российск ого «Ростова» Виталий Дьяков не считает московский «Спартак» ровней питерскому «Зениту», такими выводами он поделился накануне пятого тура чемпионата России, в котором «Спартаку» предстоит выездной матч против «Факела», а «Зенит» сыграет в Химках с местным футбольным коллективом.

- На сегодняшний день я не вижу, что он конкурент «Зениту». Если, глядя на «Динамо», это видно, что это команда, которая сможет конкурировать. Я думаю, «Спартаку» нужны футболисты сильнее, - цитирует слова Дьякова Vprognoze.ru.

Напомним, что действующим чемпионом страны является именно питерский «Зенит».