Из-за них «Ростов» должен был проиграть матч: три худших игрока суперволевых 3:2 против «Оренбурга»

Ставим оценки футболистам Валерия Карпина

Суперволевая победа «Ростова» явно доставила болельщикам массу положительных эмоций. На четвёртой компенсированной минуте уйти на 3:2 – дорогого стоит. Но как команда оказалась на 0:2, кто же виноват? Кого Карпин отчитывал в перерыве?

Давайте разбираться. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Валерия Карпина.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА МАТЧА «РОСТОВ» – «ОРЕНБУРГ»

КИРИЛЛ ЩЕТИНИН – 4,0. По всему фронту атаки действовал Кирилл, но был самым бесполезным в стиле игры сегодняшнего «Ростова». Голенков, Комличенко и Роналдо отлично работали на отскоках и забросах, а Щетинин же просто потерялся.

Дважды пытался пойти в дриблинг – неудачно, проиграл единоборства четыре раза из шести, совершил 17 (!) потерь.

ИЛЬЯ ВАХАНИЯ – 3,5. Но основные проблемы, конечно, были в обороне. А Илья их усугублял, как мог. Пытался и автоголом помочь «Оренбургу», но пробил рядом со штангой, замкнув кросс вездесущего Марина.

Подключения тоже не получались. Все три навеса ушли в никуда.

РУСТАМ ЯТИМОВ – 3,0. Но главным антигероем стал голкипер, который пропустил два гола за четыре удара в створ, не сделал ни одного ощутимого сейва, так ещё и привёз второй мяч, зачем-то побежав на Саида.

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Кажется, в погоне за умением голкипера пасовать (у Ятимова шесть точных дальних выносов), Карпин забыл о банальной надёжности на «ленточке».