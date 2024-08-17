В агентстве Камори Думбия высказались об интересе к игроку со стороны ЦСКА

Представители полузащитника французского «Реймса» Камори Думбия ответили на вопрос об интересе ЦСКА к игроку.

Слухи связывали малийского футболиста с возможным переездом в Россию, однако в агентстве, представляющем интересы атакующего хавбека, эту информацию пока не подтверждают: «Мы не комментируем слухи. Думбия – игрок «Реймса», – заявили в BLACKSKILL в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Камори Думбия провёл 39 матчей за «Реймс», записав на свой счёт четыре забитых мяча и столько же результативных передач. Также в активе 21-летнего полузащитника восемь голов в 19 поединках за сборную Мали.