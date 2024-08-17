Комличенко забил два гола за две минуты, Роналдо исправился за пенальти: «Ростов» переломил «Оренбург» с 0:2

«Ростов» и «Оренбург» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч пятого тура РПЛ состоялся 17 августа на стадионе «Ростов Арена».

Вот уже и налетел пятый тур РПЛ, к которому «Оренбург» подошёл с результатами удручающими. Единственная победа осталась в первом туре, сейчас серия из двух ничьих и трёх поражений. Ещё и ужасающие новости – из-за травмы вылетели Сысуев и Флорентин, основополагающие игроки. Ну и выезд в Ростов к бодрой команде Валерия Карпина никогда и ни для кого лёгким не был. Всё намекало на продолжение неудачной серии «Оренбурга».

Однако появление в старте Москвичёва и Коваленко как раз внесло свежести в игру «Оренбурга». Уже на пятой минуте голкипер «Оренбурга» парировал сильный удар Роналдо с линии штрафной площади. А потом гости практически в первой толковой атаке счёт открыли. Причём, Саид Сахархизан, когда откидывал мяч Мансилье в центре поля, явно не думал, что Брайан затем совершит рейд к углу штрафной площади и мощнейшим ударом вгонит мяч под перекладину – 0:1. Гол-красавец вывел «Оренбург» вперёд.

Но события только разгорались. На исходе получаса игры тот же Мансилья пришёл помочь обороне и врезал по ногам Ланговичу в своей штрафной площади. Брайан даже особо не спорил, когда арбитр указывал на «точку». Роналдо взялся исполнять пенальти, пробил под штангу и проиграл дуэль Москвичёву, прыгнувшему в тот же угол.

Спустя минуту в атаку убежал «Оренбург», Саид наказал голкипера за неосмотрительный выход, опередил того в борьбе за мяч и навесил уже на пустые ворота. Марин кивнул без помех – 0:2. «Ростов» в перерыве явно получил хорошую взбучку от Карпина, а ещё тренер сделал важную замену – вместо Уткина появился Комличенко. И за две минуты в начале второго тайма Николай сделал счёт равным.

Сако вырезал отличную диагональ к углу вратарской, Голенков оформил скидку, а Комличенко рикошетом от рук вратаря затолкал мяч в сетку – 1:2. Спустя минуту Лангович навешивает справа, Комличенко открывается в центре вратарской и зряче бьёт под штангу – 2:2. Более того, через пару минут и третий гол должны были забивать ростовчане. Саравия пробил со средней дистанции, Москвичёв отразил перед собой, а затем ещё и справился с добиванием Комличенко, лишив того хет-трика. Пытался и Роналдо занести мяч в ворота, но уже в створ не попал.

После равного счёта команды продолжили обмен ударами, каждый хотел вырвать победу. Гостям попытался помочь Вахания, замкнувший фланговый прострел Мансильи. Головой пробил он по своим воротам, промахнувшись совсем немного. Вот только на концовку уже сил не осталось, слишком событийным матч получился. Все уже видели ничью, но на четвёртой компенсированной минуте Роналдо исправился за нереализованный пенальти.

В суматошном навале Сутормин навесил на Осипенко, защитник скинул мяч себе за спину, а набежавший Роналдо чуть не порвал сетку мощнейшим ударом - 3:2. «Ростов» добыл суперволевую победу над «Оренбургом.