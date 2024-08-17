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Комличенко забил два гола за две минуты, Роналдо исправился за пенальти: «Ростов» переломил «Оренбург» с 0:2

17 Августа 2024 • 21:33 Комментировать (1)
Ростов
3:2
Оренбург

«Ростов» и «Оренбург» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч пятого тура РПЛ состоялся 17 августа на стадионе «Ростов Арена».

Протокол игры  
Ростов3:2Оренбург
  18'Мансилья Брайан (0:1)
  35'Марин Джимми (0:2)
(1:2) Комличенко Николай51'  
(2:2) Комличенко Николай52'  
(3:2) Роналдо  
Ятимов РустамЛангович Андрей 75' (Игнатов Герман ( 75') Сако УмарОсипенко МаксимВахания ИльяУткин Даниил 46' (Комличенко Николай ( 46') Глебов ДанилЩетинин Кирилл 66' (Сутормин Алексей ( 66') РоналдоГоленков Егор 66' (Байрамян Хорен ( 66') Саравия Родриго 86' (Кучаев Константин ( 86')
Запасные: Аль-Аскалани ЭядАзнауров ИмранОдоевский ДаниилМелёхин ВикторХанкич ХидаетЧернов Евгений
Москвичёв Богдан  45'Малых АндрейПерес Матиас  23'Прохин ДанилаСидоров Максим IIIБашич ИванГорбани МохаммадКоваленко Александр 53' (Рыбчинский Дмитрий ( 53') Марин Джимми 87' (Куэро Джастин ( 87') Мансилья Брайан  32'Сахархизан Саид 83' (Оганесян Степан ( 83')
Запасные: Барановский АлексейХотулёв ДанилаКасимов Артём IIКеняйкин АлексейМихайлов ЯрославКараташ КазымджанЗотов Георгий
17 августа. Стадион "Ростов Арена" (Ростов-на-Дону).
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Вот уже и налетел пятый тур РПЛ, к которому «Оренбург» подошёл с результатами удручающими. Единственная победа осталась в первом туре, сейчас серия из двух ничьих и трёх поражений. Ещё и ужасающие новости – из-за травмы вылетели Сысуев и Флорентин, основополагающие игроки. Ну и выезд в Ростов к бодрой команде Валерия Карпина никогда и ни для кого лёгким не был. Всё намекало на продолжение неудачной серии «Оренбурга».

Однако появление в старте Москвичёва и Коваленко как раз внесло свежести в игру «Оренбурга». Уже на пятой минуте голкипер «Оренбурга» парировал сильный удар Роналдо с линии штрафной площади. А потом гости практически в первой толковой атаке счёт открыли. Причём, Саид Сахархизан, когда откидывал мяч Мансилье в центре поля, явно не думал, что Брайан затем совершит рейд к углу штрафной площади и мощнейшим ударом вгонит мяч под перекладину – 0:1. Гол-красавец вывел «Оренбург» вперёд.

Но события только разгорались. На исходе получаса игры тот же Мансилья пришёл помочь обороне и врезал по ногам Ланговичу в своей штрафной площади. Брайан даже особо не спорил, когда арбитр указывал на «точку». Роналдо взялся исполнять пенальти, пробил под штангу и проиграл дуэль Москвичёву, прыгнувшему в тот же угол.

Спустя минуту в атаку убежал «Оренбург», Саид наказал голкипера за неосмотрительный выход, опередил того в борьбе за мяч и навесил уже на пустые ворота. Марин кивнул без помех – 0:2. «Ростов» в перерыве явно получил хорошую взбучку от Карпина, а ещё тренер сделал важную замену – вместо Уткина появился Комличенко. И за две минуты в начале второго тайма Николай сделал счёт равным.

Сако вырезал отличную диагональ к углу вратарской, Голенков оформил скидку, а Комличенко рикошетом от рук вратаря затолкал мяч в сетку – 1:2. Спустя минуту Лангович навешивает справа, Комличенко открывается в центре вратарской и зряче бьёт под штангу – 2:2. Более того, через пару минут и третий гол должны были забивать ростовчане. Саравия пробил со средней дистанции, Москвичёв отразил перед собой, а затем ещё и справился с добиванием Комличенко, лишив того хет-трика. Пытался и Роналдо занести мяч в ворота, но уже в створ не попал.

После равного счёта команды продолжили обмен ударами, каждый хотел вырвать победу. Гостям попытался помочь Вахания, замкнувший фланговый прострел Мансильи. Головой пробил он по своим воротам, промахнувшись совсем немного. Вот только на концовку уже сил не осталось, слишком событийным матч получился. Все уже видели ничью, но на четвёртой компенсированной минуте Роналдо исправился за нереализованный пенальти.

В суматошном навале Сутормин навесил на Осипенко, защитник скинул мяч себе за спину, а набежавший Роналдо чуть не порвал сетку мощнейшим ударом - 3:2. «Ростов» добыл суперволевую победу над «Оренбургом.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Оренбург

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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
17 Августа 2024 в 21:41
ай павизло сёдни панторезу.. ну ниче: бох не фраер.. А-ха-ха-ха! )))
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