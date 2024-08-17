Дубль Комличенко за минуту перевернул игру «Ростов» - «Оренбург»

«Ростов» проводит матч пятого тура Премьер-лиги против «Оренбурга». Команда Валерия Карпина уступила в первом тайме со счётом 0:2. Впрочем, после перерыва южане быстро все исправили - на 51-й и 52-й минуте.

Умар Сако с правого фланга забросил мяч в центр штрафной гостей, Егор Голенков сделал головой скидку к правой штанге, откуда Николай Комличенко в упор переправил снаряд - 1:2. Еще атака, и Сако из глубины сделал заброс на правый фланг атаки, Андрей Лангович в одно касание выполнил классный кросс в центр вратарской, а Комличенко с близкого расстояния отправил мяч в левый угол - 2:2.

При таком счете эти соперники набирают по шесть очков и делят шестое место. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.