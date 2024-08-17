Петрушин: «Игроки «Динамо» думали, что легко обыграют этого соперника»

Ветеран «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе команды Марцела Лички над «Крыльями Советов» в матче пятого тура РПЛ.

- Какие впечатления оставила игра «Динамо» в матче с «Крыльями Советов»?

- Мне кажется, что игра была ничейная. Если смотреть на статистику голевых моментов, то у «Динамо» их было всего два, а у гостей - один. То есть это была явно безголевая игра. Обороны у обеих команд выглядели лучше, чем атакующие линии.

- Почему игра с «Крыльями Советов» так тяжело далась «Динамо»?

- Сложно сказать. Возможно, не настроились, ведь самарцы находятся внизу таблицы. Больше с этим связываю. Москвичи думали, что легко обыграют этого соперника.

- Стоит ли обращать внимание на игру, если есть результат?

- Есть выражение, что игра забудется, а результат останется. Уже через неделю все забудут, какая была игра.

- «Крылья Советов» на старте сезона не впечатляют. Почему?

- У самарской команды сейчас много проблем. Особенно в атаке.

- Травма Нгамалё – это серьезная проблема для «Динамо»?

- Сейчас он выглядит одним из лучших в атаке. У «Динамо» есть, конечно, Гладышев. Он перед этим неплохо выступал, забивал. Даже капитанскую повязку получил. Нельзя, конечно, сравнивать этих двух футболистов, но Гладышев – это парень, который может заменить этого легионера. Но тут уже многое будет зависеть от схемы игры, которую выберет Личка в следующем матче.

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- Кстати, следующий матч у «Динамо» с «Краснодаром». Кто для вас фаворит?

- Фаворитом будет «Динамо». Тем более, оно играет дома. И потом, «Краснодар» испытывает определенные проблемы с атакой. Но, тут важно, будет ли играть Кордоба. Если да, то это добавит «бело-голубым» головной боли.

- Прошло 5 туров. Какие итоги можно подвести по старту «Динамо»?

- Команда находится наверху таблицы. Если бы не поражение от «Зенита», то старт можно было бы признать хорошим. А так, «Динамо» потеряло три очка. Так что оцениваю прошедший отрезок на 4 с плюсом, ну или на 5 с минусом.

Елена Григорьевская