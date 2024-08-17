Ветеран «Динамо» Олег Терёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе команды Лички над «Крыльями Советов» в матче пятого тура РПЛ.

- Почему игра с «Крыльями Советов» так тяжело далась «Динамо»?

- Я изначально так и предполагал. Да, самарцы неважно начали сезон, но постепенно они набирают обороты. Есть сыгранность, футболисты находятся в хороших физических кондициях. Отсюда такая сложная для команды Лички игра.

- То есть «Крылья Советов» сейчас не выглядят аутсайдерами чемпионата?

- Нет, конечно. У самарцев хорошая команда. Я уверен в Осинькине. Они еще кого-то возьмут, усилятся. У них ведь каждый год уходят лидеры и приходится что-то придумывать. Это не новая ситуация. У команды задача одна – сохранить прописку в РПЛ. Уверен, «Крылья Советов» еще раскочегарятся и исправят ситуацию. А «Динамо» выжимает очки. Ничего страшного. Какая бы ни была победа – это три очка.

- Не считаете, что ничья была бы более логичным результатом матча?

- «Динамо» смотрелось не намного лучше соперника. К тому же у гостей тоже были моменты. Поэтому да, ничья была бы более справедлива, но «Динамо» забило, а гости нет.

- Травма Нгамалё – это серьезная проблема для «Динамо»?

- Конечно. Все-таки это ведущий игрок. Тяжело будет найти ему замену.

- Как оцените эпизод с рукой Бителло?

- ВАР не поймешь. Они по полчаса смотрят один момент. И трактовки не всегда ясны. Вспоминается недавний скандал с махачкалинским «Динамо», когда судья поставил в их ворота пенальти, а там ничего не было.

Реклама

- Прошло 5 туров. Какие итоги можно подвести по старту «Динамо»?

- Отличный старт. Забей пенальти в Питере, и была бы ничья. Такого хорошего старта сезона давно не было. Наверное, с 98-го года.

- Самарцы наоборот плохо начали сезон. Это удивило?

- Как я говорил, это из-за ухода ряда футболистов. Хотя команда неплохо играет. Старается показывать атакующий футбол. Но в обороне возникают проблемы. Думаю, Осинькин их решит.

- Есть ощущение, что самарцам не везет на старте сезона?

- Не везло им в позапрошлом сезоне. В прошлом – все залетало.

- Следующий матч у «Динамо» с «Краснодаром». Кто для вас фаворит?

- «Динамо» будет сложно, потому что «Краснодар» набрал ход, хотя сезон тоже начал не ахти. Поэтому матч предстоит тяжелый. Тем более, не будет Нагамалё. Тюкавин куда-то пропал. «Динамо» надо покупать нападающих. На одного футболиста тяжело делать ставку.

- Может, зря тогда Смолова отпустили?

- Да нет. Правильно его отпустили. Просто нужно усиление в атаке. На одном Тюкавине далеко не уедешь. Если даже Семак говорит, что ему нужны нападающие, то «Динамо» тем более они необходимы. А что касается предстоящего матча, для меня фаворит – «Краснодар». Команда неплохо играет, что называется на ходу.

Елена Григорьевская