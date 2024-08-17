Не забиваешь ты, забивают тебе: «Оренбург» упрочил перевес в игре с «Ростовом»

Матч пятого тура Премьер-лиги против «Оренбурга» складывается для «Ростова» не лучшим образом. Ещё до перерыва команда Валерия Карпина пропустила дважды. На 33-й минуте Роналдо не реализовал пенальти, а у соперника Максим Сидоров с левого фланга отдал пас в ближнюю часть штрафной, голкипер зачем-то выскочил из ворот, и Брайан Мансилья выманил его на себя, после чего выполнил заброс к дальней штанге, а Джимми Марин спокойно поразил пустой створ.

0:2 на табло. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.