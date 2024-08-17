ЦСКА ведёт активную работу над подписанием футболиста в линию нападения. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», на радаре московского клуба находится венесуэлец Сауль Гуарирапа из «Сочи».

Сочинцы не собираются расставаться с Гуарирапой летом, однако при поступлении заманчивого предложения позиция клуба второго по рангу российского дивизиона может измениться.

Напомним, что недавно из ЦСКА ушёл Фёдор Чалов – нападающий перебрался в греческий ПАОК.

Добавим, что 21-летний Сауль Гуарирапа оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 1,2 миллиона евро.