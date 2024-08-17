Мансилья выдал шикарный голевой рейд, «Оренбург» повёл в матче с «Ростовом»

В пятом туре Премьер-лиги «Ростов» принимает «Оренбург». В этом поединке уже забит первый гол. На 18-й минуте Брайан Мансилья получил мяч на правом фланге атаки, сместился немного в центр, а затем с 23 метров пробил в район дальнего угла, игровой снаряд полетел не в самую девятку, однако голкипер справиться не сумел.

0:1 на табло, при таком счете «Оренбург» с 8 очками вырывается на четвертое место, соперник (5) остается девятым. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.