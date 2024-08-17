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Осинькин: «Не уверен, что «Динамо» действительно наиграло на победу»

17 Августа 2024 • 19:51 Комментировать
Динамо Москва
1:0
Крылья Советов

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Динамо».

- У вас сегодня матч чуть не начался из-за того, что пришлось бы вносить изменения в протокол. Что произошло с Бабкиным на предматчевой разминке?

- Простой удар в голень шипами. Болезненный, но в принципе это не мышечная какая-то травма. Всё нормально.

- Вообще показалось, что матч сегодня был равный и победить могла любая команда. Сколько из того, что было задумано, вашей команде удалось воплотить?

- Мы в общем-то планировали играть в такой футбол, понимая, какие есть сильные стороны у «Динамо». Но отсиживаться в обороне тоже не входило в планы. Мы создавали свои моменты, много моментов создавали. Наверное, обе команды наиграли как минимум на гол, но не уверен, что «Динамо» действительно наиграло на победу. Хотя согласен, что перед голом инициатива начала уже уходить. Нам не хватало какой-то подвижности. Освежить заменами в тот момент…  мы уже освежили, но, наверное, надо было еще. Не хватило у нас таких людей, которые могли бы так прямо явно помочь. Хотя в целом претензий к ребятам никаких, мы делали всё, что могли. Организационно и тактически, я считаю, мы нормальный матч провели, как организованная команда. Очень легко залетает, вот залетело. Думаю, что наших моментов было не меньше.

- Момент с Майсторовичем и Олейниковым уже смотрели в раздевалке? Что скажете?

- Без комментариев. Я думаю, его все видели. Нет объяснения. Потом в наши ворота. Я прям верил, что его отменят, потому что на вид это все было видно.

- Опять сейчас в различных телеграм-каналах начинаются истории про отставку, начинают называть какие-то фамилии. Как вы на это всё реагируете?

- Пролистываю и иду дальше, потому что мы не играли пока тот чемпионат, в котором мы реально находимся. Если есть по качеству игры сейчас в нашем состоянии вопросы, мы готовы обсудить. Я не думаю, что мы сегодня должны были «Динамо» явно переигрывать.

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Евро-Футбол.Ру,
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