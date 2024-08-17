Гафин: «Где-то соперник тянул время и падал в нокдаун от каждого соприкосновения с мячом»

Дмитрий Гафин, который возглавляет совет директоров в московском «Динамо», дал комментарий после победы над «Крыльями Советов» (1:0) в матче чемпионата России. «Бело-голубые» выиграли благодаря единственному голу в исполнении Бителло.

«Мы достигли результата, на который мы рассчитывали. Это самое главное. Где-то мы не дорабатывали, где-то нам не везло, где-то соперник хорошо оборонялся, где-то соперник тянул время и падал в нокдаун от каждого соприкосновения с футбольным мячом», - цитирует Гафина Sport24.

В пяти стартовых турах Премьер-лиги «Динамо» отпраздновало четыре победы при поражении от «Зенита». Следующий матч команда Марцела Лички проведёт в воскресенье, 25 августа, - против «Краснодара» на своём поле. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.