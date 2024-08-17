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Личка: «Нгамалё осмотрел доктор и сказал, что там травма надолго»

17 Августа 2024 • 19:42 Комментировать
Динамо Москва
1:0
Крылья Советов

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Крыльями Советов».

- Сегодня была очень непростая игра. Ожидали, что она будет такой, до одного гола?

- Честно скажу, мы об этом разговаривали, что соперник перед этой игрой не в идеальной форме, потому что проиграл в первых трех матчах и обыграл «Факел». Соперник очень хорошо сегодня играл в защите, 4-4-2 и 4-4-1-1. Видели все зоны, перехваты мяча между линиями, хорошо закрывал, можно сказать, все 90 минут, отработали, думаю, отличную игру. Я очень рад, что нам получилось забить один гол. Эта победа для нас очень важна, потому что если сравнить то, что было год назад и сейчас, такую игру с начала сезона год назад мы бы не выиграли. Сегодня мы не играли так хорошо впереди. Оборонительная игра получилась очень хорошо, к этому у меня нет никаких претензий, но впереди играли мы, честно скажу, очень медленно, катали мяч. Не создавали больших опасных моментов. Можно сказать, что  нам сегодня получилось выиграть такую тяжелую игру.

- Что с Муми, насколько серьезное повреждение?

- Там нехорошая ситуация, понятно, что сразу не могу сказать, как будет. Его осмотрел доктор и сказал, что там травма надолго.

- Что показывал вам Игорь Осинькин на телефоне?

- Показывал ситуацию, когда  у нас в штрафной был фол или не было фола на пенальти.

- Что думаете?

- Был такой опасный момент, честно скажу. Понятно, я рад, что судья не свистнул пенальти. На том фото, что я видел, было касание. Но с другой стороны, сила удара? Вы видели сами, игра могла сложиться в один гол для нас или Самары. В конце игры я выпустил еще Кутицкого и Маричаля, потому что хотел, чтобы нам помогли в верховой борьбе на угловых и стандартах. У соперника высокие игроки и хорошие стандарты. Хотел, чтобы данные футболисты нам помогли в верховой борьбе.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо» Марцел Личка

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