Бителло: «Согласен, что была довольно равная игра»

Лучший футболист встречи «Динамо» - «Крылья Советов» Бителло для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Был ли в вашей карьере матч, когда вас меньше били по ногам, чем сегодня?

- Не знаю, больше или меньше. Я всегда стараюсь активно играть с мячом. Игроки соперника это знают. Мне достается много обычно.

- Сегодня был такой достаточно равный матч, моменты были у тех и других ворот. В этой ситуации действительно мог решить всё один гол, что и произошло. Решение бить по воротам пришло сразу или были другие варианты, как атаку развивать?

- Да, я согласен, что была довольно равная игра, что обе команды имели возможности. Что касается гола, в тот момент посчитал, что так будет лучше. И хорошо, что я оказался прав.

- У вас партнер по команде, Муми, судя по всему, получил серьезную травму. Удалось ли с ним пообщаться в перерыве, насколько всё серьёзно?

- Я не знаю, думаю, что доктор в курсе. Надеюсь, что он будет готов к следующей игре или как можно скорее.