Деограсия: «Помню, как с отцом смотрели игры Онопко»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Ростовом».

- Как добрались в Ростов, какое физическое состояние у команды после матча Кубка?

- Наша команда готова. Что касается последней игры и сегодняшней, можно сказать, что мы поменяли всех футболистов, была большая ротация. Наша команда готова. Что касается переезда в Ростов, да, дорога была длинной, сначала летели самолетом, после чего очень долго ехали на автобусе. Но мы это не можем использовать как отговорку, так как «Ростов» такой путь проделывает каждую неделю.

- Флорентин выбыл надолго. Помимо него есть другие проблемы в центре поля. Как будете их решать?

- Что касается Габриэля, он получил серьезную травму, к сожалению, нам помочь не сможет. Нам сейчас не нужно думать об этом, нужно думать о том, кто у нас сейчас есть. Еще нужно иметь в виду, что Мохаммад и Ярослав Михайлов недавно получили небольшие повреждения и чувствовали дискомфорт. Они тоже не готовы пока что на все 100. Но в целом мы готовы, у нас в центре поля выходят сегодня Коваленко, Иван Башич и Мохаммад, надеемся, что они нам сегодня смогут помочь в центре поля.

- Коваленко буквально несколько тренировок успел провести. Успел ли он за это время влиться в команду? Насколько его физическое состояние позволяет сегодня сыграть 90 минут?

- Да, что касается Коваленко, я пока что не уверен, что он сможет сыграть все 90 минут. Но мы знаем, что он тренировался с «Зенитом», поэтому в тренировочный процесс он был включен. Он сыграет сколько сможет, после чего у нас есть Ярослав Михайлов, который поможет в центре поля.

- Перед матчем у вас был долгий диалог с Виктором Онопко. О чем успели пообщаться?

- Мы разговаривали о футболе, так как он является частью истории испанского футбола, он Валерий Карпин, Мостовой. Я еще помню, когда с отцом смотрели его игры.