Юран может возглавить команду в РПЛ

Известный тренер Сергей Юран в обозримом будущем может вернуться к работе. Как сообщает телеграм-канал «Алланазаров | всё о футболе на Руси», Юран является одним из кандидатов на пост рулевого «Крыльев Советов» при принятии решения об увольнении Игоря Осинькина. Совет директоров самарского клуба обсудит этот вопрос на следующей неделе.

Напомним, что Сергей Юран не имеет клубной прописки с конца апреля после увольнения из «Пари НН». Ранее этот специалист тренировал в России многие клубы.

«Крылья Советов» неважно начали новый сезон – в семи матчах Премьер-лиги и национального кубка команда Игоря Осинькина проиграла шесть раз.