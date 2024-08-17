Кто обеспечил «Динамо» победу над «Крыльями Советов»

Московское «Динамо» минимально обыграло на своём поле соперника из нижней части таблицы РПЛ – «Крылья Советов». За счёт кого у «бело-голубых» получилось это сделать? Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» субъективно оценило трёх динамовцев по итогам матча на «ВТБ Арене».

Статистика матча: владение мячом – 52:48, удары по воротам – 16:9, в створ – 6:3, угловые – 6:8.

Максимальное количество баллов – 10 (оценка в начале матча – 6,0).

ХОРХЕ КАРРАСКАЛЬ – 6,5. Мог сыграть и получше, но всё-таки отметим его. Пробил по воротам трижды, но Ломаеву там не приходилось выручать свою команду. Карраскаль не всегда удачно ходил в дриблинг (КПД здесь 50 процентов), зато не чурался отборов. Чтобы стать плотным игроком основы, всё-таки ещё прибавлять надо.

ФАБИАН БАЛЬБУЭНА – 7,5. Работал над тем, чтобы «Динамо» не пришлось спасаться дома не то что от ничьей, а от поражения против аутсайдера чемпионата. Исправлял косяки Лунёва, выиграл весь верх (пять единоборств в воздухе), все четыре раза удачно вступил в отбор, сделал по два выноса и перехвата.

БИТЕЛЛО – 8,0. Лучший игрок матча не только благодаря голу, который определил исход матча. Бразилец уверенно участвовал в атаках «Динамо», показал 89-процентную точность передач, сделал шесть ключевых пасов, трижды ударил по воротам, однажды забил. И заменился в конце с чувством выполненного долга, поэтому имел полное право смеяться на скамейке.

Кирилл Иванцов