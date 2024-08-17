Карпин: «Даже те, кто сыграл по 90 минут на Кубок, должны были восстановиться»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Оренбургом».

- Во вторник у «Ростова» был Кубок. Несколько футболистов, которые сейчас в старте, там играли, по 90 минут в том числе. Довольны ли физическим состоянием команды сегодня перед матчем с «Оренбургом»?

- Посмотрим в матче, но предварительно - да. Была игра через три на четвертый день, так что по идее даже те, кто сыграл по 90, должны были восстановиться. Может быть, не на 100%, но не думаю, что проблемы какие-то могут из-за этого быть.

- Одно изменение в стартовом составе по сравнению с матчем чемпионата против «Рубина». Щетинин, насколько я понимаю, перемещается на позицию Азнаурова, а Саравия появляется в центре. Почему такое изменение решили сделать?

- Потому что думаем, что Щетинин на фланге, а Саравия в центре усилят команду.