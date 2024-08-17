В РПЛ может произойти тренерская отставка

В Российской премьер-лиге может произойти уже вторая тренерская отставка в сезоне 2024/2025. Как сообщает телеграм-канал «Алланазаров | всё о футболе на Руси», «Крылья Советов» могут отправить в отставку Игоря Осинькина. Решение может быть принято на следующей неделе, когда состоится заседание совета директоров самарского клуба.

Отмечается, что совет директоров планирует обсудить работу спортивного отдела «Крыльев Советов» на фоне плохих результатов.

В семи прошедших матчах сезона в чемпионате и Кубке России «Крылья Советов» добились одной победы при шести поражениях.

Напомним, что первая тренерская отставка сезона РПЛ произошла в «Факеле», где Игоря Черевченко сменил Дмитрий Пятибратов.